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29 апреля 2017
28 апреля 2017
23:48  28 апреля 2017 0

Глава Минздрава Скворцова рассказал об успехах России в борьбе с онкологией

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Ямале, скворцова вероника
Скворцова отметила, что в России с каждым годом появляется все больше возможностей для успешного лечения ракаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Министр здравоохранения страны Вероника Скворцова позитивно оценила успехи российской медицины в борьбе с онкологическими заболеваниями. По ее словам, страна движется в верном направлении.

По слова главы Минздрава, в 2016 году 55% выявленных случаев онкологии были первой и второй стадии. «Это позволило нам впервые снизить одногодичную летальность, то есть частоту смертей, до 23% и нарастить пятилетнюю выживаемость (общепринятый критерий выздоровления) до более чем 53%. Данные показатели говорят о том, что мы движемся в правильном направлении», — сказала Скворцова в интервью RT.

Министр отметила, для эффективного лечения онкозаболеваний в России с каждым годом появляется все больше возможностей. Так, за последние два-три года стране удалось продвинуться в химиотерапии и таргетной иммунотерапии.

Ранее ученые Центра эволюционных и экологических исследований рака в Монпелье озвучили мнение, что чаще всего онкология поражает второстепенные органы человеческого организма, поскольку он в первую очередь защищает наиболее важные, сообщает телеканал 360. В качестве примера они привели сердце, которое крайне редко подвергается опасности заболевания раком, и толстый кишечник, который является частой жертвой поражения.

Марина Мотылева
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