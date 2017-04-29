Джастин Бибер украсил зубы розовым золотом и сапфирами. ФОТО

00:38 29 апреля 2017 0

На экстравагантное украшение Бибер не пожалел 15 тысяч долларов ФОТО: Wikimedia Commons

Канадский певец Джастин Бибер заказал драгоценные украшения для зубов. Ювелиры изготовили для музыканта накладки, покрывающее по шесть передних зубов на каждой челюсти.

Украшение сделано из розового золота и розовых сапфиров. Общий вес камней составляет шесть каратов. Грилзы (так называют зубные украшения) обошлись певцу в 15 тысяч долларов, сообщает телеканал 360.

Мастер из ювелирной фирмы Gold Teeth God в Лос-Анджелесе работал над заказом Бибера около пяти дней. Когда украшения были готовы, компания опубликовала в Instagram их фотографию.