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29 апреля 2017
28 апреля 2017
00:38  29 апреля 2017 0

Джастин Бибер украсил зубы розовым золотом и сапфирами. ФОТО

На экстравагантное украшение Бибер не пожалел 15 тысяч долларовФОТО: Wikimedia Commons

Канадский певец Джастин Бибер заказал драгоценные украшения для зубов. Ювелиры изготовили для музыканта накладки, покрывающее по шесть передних зубов на каждой челюсти.

Украшение сделано из розового золота и розовых сапфиров. Общий вес камней составляет шесть каратов. Грилзы (так называют зубные украшения) обошлись певцу в 15 тысяч долларов, сообщает телеканал 360.

Мастер из ювелирной фирмы Gold Teeth God в Лос-Анджелесе работал над заказом Бибера около пяти дней. Когда украшения были готовы, компания опубликовала в Instagram их фотографию.

Марина Мотылева
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