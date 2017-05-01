{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 мая 2017
30 апреля 2017
14:14  01 мая 2017 0

Названы имена россиян, которых госпитализировали после ЧП в Таиланде. В списке — новорожденная

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Среди госпитализированных пассажиров есть девочка, которой не исполнилось и годаФото: Pixabay

В данный момент в больнице Бангкока находятся 15 граждан России, получивших травмы из-за того, что самолет попал в зону турбулентности. Среди пострадавших есть маленький ребенок.

«Все пострадавшие были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести — в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция», — говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Таиланде. Дипмиссия опубликовала список граждан России, которые находятся сейчас в стационаре:

  • Пидгайный Андрей 1949 г. р.
  • Чермашенцев Юрий 1973 г. р.
  • Довгая Виктория 2016 г. р.
  • Лавровская Ирина 1967 г. р.
  • Лавровская Арина 1991 г. р.
  • Гущенко Татьяна 1966 г. р.
  • Крюковская Ольга 1956 г. р.
  • Рожнова Яна 1988 г. р.
  • Чиж Вера 1948 г. р.
  • Чебан Ольга 1989 г. р.
  • Халфина Гульназ 1976 г. р.
  • Кафтан Регина 1988 г. р.
  • Сабанцева Марина 1990 г. р.
  • Аведисьян Татьяна 1982 г. р.
  • Сидельникова Марина 1987 г. р.

Обновленную информацию можно получить по телефону горячей линии: +66 90 403-3645.

В понедельник, 1 мая, самолет авиакомпании «Аэрофлот» попал в несколько воздушных ям на подлете к Бангкоку. Некоторые пассажиры не были пристегнуты, поэтому их выбросило из кресел. Люди получили травмы головы и спины, переломы рук, есть подозрения на перелом позвоночника. Всего пострадали 27 человек, среди которых 24 — граждане России, трое — подданные Таиланда.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров