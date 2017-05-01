14:14 01 мая 2017 0

Среди госпитализированных пассажиров есть девочка, которой не исполнилось и года Фото: Pixabay

В данный момент в больнице Бангкока находятся 15 граждан России, получивших травмы из-за того, что самолет попал в зону турбулентности. Среди пострадавших есть маленький ребенок.

«Все пострадавшие были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести — в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция», — говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Таиланде. Дипмиссия опубликовала список граждан России, которые находятся сейчас в стационаре:

Пидгайный Андрей 1949 г. р.

Чермашенцев Юрий 1973 г. р.

Довгая Виктория 2016 г. р.

Лавровская Ирина 1967 г. р.

Лавровская Арина 1991 г. р.

Гущенко Татьяна 1966 г. р.

Крюковская Ольга 1956 г. р.

Рожнова Яна 1988 г. р.

Чиж Вера 1948 г. р.

Чебан Ольга 1989 г. р.

Халфина Гульназ 1976 г. р.

Кафтан Регина 1988 г. р.

Сабанцева Марина 1990 г. р.

Аведисьян Татьяна 1982 г. р.

Сидельникова Марина 1987 г. р.

Обновленную информацию можно получить по телефону горячей линии: +66 90 403-3645.

В понедельник, 1 мая, самолет авиакомпании «Аэрофлот» попал в несколько воздушных ям на подлете к Бангкоку. Некоторые пассажиры не были пристегнуты, поэтому их выбросило из кресел. Люди получили травмы головы и спины, переломы рук, есть подозрения на перелом позвоночника. Всего пострадали 27 человек, среди которых 24 — граждане России, трое — подданные Таиланда.