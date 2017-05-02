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02 мая 2017
01 мая 2017
03:46  02 мая 2017 0

ФБР разоблачило сотрудницу, которая вышла замуж за боевика ИГИЛ

Терроризм. Клипарт, терроризм
Переводчица из ФБР стала женой террористаФото: depositphotos.com

В ФБР разоблачили сотрудницу, которая вышла замуж за боевика ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России). Даниэла Грин имела доступ к секретной информации; ее замужество состоялось в Сирии.

Как сообщает ТАСС, в ФБР Даниэла Грин работала переводчиком. Ее муж Дэннис Кусперт входил в число влиятельных боевиков, отвечал за вербовку через Интернет новых сторонников группировки. Он даже участвовал в съемках видеороликов пропагандистского содержанияТак, на одной из видеозаписей Кусперт позирует с отрезанной человеческой головой в руках.

Когда в отношении Кусперта началось расследование, жена предупредила его об этом. Но уже через несколько недель после замужества женщина вернулась в США, стала сотрудничать с американскими спецслужбами и призналась в том, что давала ложные показания, касающиеся международного терроризма.

Даниэлу Грин приговорили к двум годам тюрьмы. Летом прошлого года она вышла на свободу. Кусперт, согласно заявлению Пентагона, был ликвидирован в октябре 2015 года в результате авиаудара недалеко от сирийского города Ракка, однако в августе 2016 года появилась информация, что он жив.

Наталья Володина
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