Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля — полная инструкция

Каждый автомобилист должен знать, как правильно зарядить аккумулятор

Одна из самых частых и раздражающих проблем автолюбителей — резко разряженный аккумулятор. Такое особенно часто случается зимой. Лучше не допускать глубокого разряда и проводить профилактику заранее.Подробнее о том, как правильно зарядить аккумулятор — в материале URA.RU.

Как работает автомобильный аккумулятор

Автомобильный аккумулятор — это химический источник тока, преобразующий химическую энергию в электрическую. Стандартная свинцово-кислотная батарея состоит из шести банок (секций) по 2,1 В каждая — в сумме около 12,6 В. Во время разряда происходит реакция свинца и диоксида свинца с серной кислотой с образованием сульфата свинца и воды. При зарядке процесс идет в обратном направлении, восстанавливая активные вещества. Обратимость этих реакций и позволяет многократно заряжать и разряжать батарею.

Когда нужно заряжать аккумулятор

Зарядка необходима, если напряжение на клеммах при отключенном аккумуляторе опускается ниже 12,4 В. Явным признаком является также медленное, затрудненное вращение стартера при запуске двигателя. Тревожным сигналом служит и тусклое, мигающее освещение приборной панели в момент попытки запуска.

Даже без видимых симптомов разряда профилактическая зарядка рекомендуется для аккумуляторов старше 3-4 лет, а также для автомобилей, которые используются в основном для коротких поездок — когда генератор не успевает полностью восполнить потраченную на пуск энергию.

Как проверить уровень заряда аккумулятора

Удобнее всего проверять заряд аккумулятора мултиметром

Самый точный способ определить уровень заряда — измерить напряжение мультиметром (тестером). Установите прибор в режим измерения постоянного напряжения (DC, диапазон около 20 В ). При выключенном двигателе и отключенных потребителях подключите красный щуп к плюсовой клемме, черный — к минусовой. Ориентируйтесь по следующим показаниям:

12,6–12,7 В — практически полный заряд.

12,3–12,4 В — уровень около 60–75%.

Ниже 12,0 В — сильный разряд, требующий внимания.

Некоторые автомобильные аккумуляторы имеют встроенный индикатор «глазок»: зеленый цвет обычно означает норму, а черный или красный — необходимость зарядки. Для профессиональной проверки под нагрузкой используют нагрузочную вилку.

Пошаговая инструкция по зарядке аккумулятора

Зарядку нужно начинать с отсоединения и обслуживания клемм

Перед началом зарядки аккумулятор следует снять с автомобиля либо хотя бы отсоединить обе клеммы. Клеммы нужно очистить от окислов. На обслуживаемых моделях аккуратно открутите пробки, на необслуживаемых — убедитесь в чистоте вентиляционных отверстий. Проверьте уровень электролита и при необходимости долейте дистиллированную воду.

Подключение выполняется так: сначала красный провод зарядного устройства к положительной клемме (+), затем черный — к отрицательной (-).

Оптимальное зарядное напряжение для большинства 12-вольтовых АКБ составляет до 14,4 В (для кальциевых допускается 14,7–14,8 В ). Ток зарядки рекомендуется выставлять на уровне около 10% от емкости батареи (например, для 60 А·ч — 6 А). Время полной зарядки зависит от степени разряда и может составлять 6–15 часов.

В процессе важно контролировать температуру электролита — она не должна превышать 40–45 °C. Завершение зарядки обычно определяется стабилизацией напряжения и снижением тока; сильное «кипение» электролита допускать нежелательно.

Техника безопасности: что нельзя делать во время зарядки

При работе с аккумулятором необходимо соблюдать меры предосторожности. Нельзя курить или использовать открытый огонь рядом с заряжаемой батареей из-за выделения водорода. Аккумулятор нежелательно сильно наклонять, особенно обслуживаемый, — это может привести к проливу электролита. Избегайте короткого замыкания клемм инструментами или проводами.

Замерзший аккумулятор заряжать нельзя — его нужно сначала прогреть до плюсовой температуры. Не превышайте зарядное напряжение выше 15,5 В, чтобы не вызвать разрушение пластин и интенсивное выкипание электролита. И не оставляйте зарядку на высоком токе без присмотра.

Что делать после зарядки аккумулятора

После завершения зарядки дайте аккумулятору остыть 20–30 минут. На обслуживаемых моделях проверьте плотность электролита ареометром: в норме она должна составлять 1,27-1,28 грамм на кубический сантиметр для средних широт. Корпус батареи протрите сухой тканью.