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02 мая 2017
10:56  02 мая 2017 0

Самки стрекоз притворяются мертвыми, чтобы избежать секса

Екатеринбург. Школа мэров. Сессия №5, стрекоза, насекомое
Оплодотворенные самки используют эту хитрость, чтобы избежать новых ухаживаний самцовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты из университета Цюриха утверждают, что самки стрекоз притворяются мертвыми для того, чтобы избежать спаривания.

Изучая этих насекомых, швейцарские ученые задались вопросом, почему самки иногда прикидываются мертвыми. Оказалось, что на хитрость насекомые идут при виде самца, и как только особь противоположного пола покидает территорию, самка оживает, сообщает «Федеральное агентство новостей».

После этого стрекоза отправляется к своей кладке. После наблюдений за поведением стрекоз выяснилось, что уже оплодотворенные самки используют подобную хитрость, чтобы избежать новых ухаживаний самцов, уточняет телеканал 360.

Марина Мотылева
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