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02 мая 2017
13:38  02 мая 2017 2

Житель Пятигорска мешал проезду «скорой», угрожая водителю ножом

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Хулиган угрожал водителю "скорой" ножомФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Житель Пятигорска угрожал водителю скорой помощи ножом и кричал на него нецензурной бранью. После задержания правонарушитель не смог объяснить свой поступок.

Скорая помощь некоторое время не могла тронуться с места. Как рассказал полиции водитель кареты «скорой», злоумышленник находился за рулем иномарки. Вскоре сотрудникам Росгвардии удалось остановить угрожавшего медикам мужчину, вместе с ним были задержаны и двое пассажиров, находившихся в автомобиле — их доставили в дежурную часть полиции, сообщает информагентство Nation News.

В полиции выяснилось, что один из трех задержанных — 27-летний мужчина ранее был судим. Причину угроз в адрес сотрудников скорой помощи пока выяснить не удалось.

Нина Калинина
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