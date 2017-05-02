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Главные новости Курганской области
14:46  02 мая 2017 1

В Зауралье ФСБ задержала радикального исламиста. Он вербовал односельчан

Открытая лицензия на 21.07.2015. Ислам., ислам, коран
Исламист активно пропагандировал джихадФото: Pixabay

Управление ФСБ по Курганской области пресекло работу вербовщика исламской экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Пресс-служба ведомства сообщила, что 39-летний житель Альменьевского района размещал в сети Интернет информационные материалы, оправдывающие террористическую деятельность путем ведения вооруженной борьбы (джихада) на пути Аллаха.

Последователь Ислама искал новых сторонников, а также предпринимал попытки втягивания в организацию местных жителей. Кроме того, он самостоятельно изготавливал брошюры запрещенных в России трудов религиозных деятелей. Сотрудниками ФСБ изъято около 20 гигабайт тематических видео- и фотоматериалов, а также свыше 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных к распространению в России.

В отношении зауральца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма». Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Жаткина
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