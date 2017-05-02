{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
14:52  02 мая 2017 0

Супруга убийцы депутата Вороненкова сбежала на Украину

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, наручники, допрос
Жену киллера Вороненкова хотели вызвать на допросФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
все новости сюжета

Жена киллера экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юлия Шайдулина сбежала из Москвы на Украину. Причиной скорого отъезда супруги Павла Паршова стала назначенная в России проверка по факту убийства бывшего парламентария.

После отъезда супруга на Украину Юлия Шайдулина проживала в квартире своей сестры. Как только Денис Вороненков был убит, начался розыск Шайдуллиной, однако сыщики опоздали — супруга киллера покинула Россию. По информации портала Life.ru, женщина вместе с ребенком вылетела из Москвы в Киев, а оттуда перебралась в Днепропетровскую область.

Павел Паршов, ранее служивший в СБУ, застрелил экс-депутата госдумы Дениса Вороненкова 23 марта в центре Киева. Киллер был ранен охранником политика и скончался в больнице в тот же день. У убийцы обнаружили паспорт гражданина Украины. Позже стало известно, что мужчина находился в розыске по делу об отмывании доходов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров