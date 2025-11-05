Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Не пожелал счастья: Соседов удивил реакцией на свадьбу SHAMANa

Критик Соседов: думал, что SHAMAN и Мизулина уже давно поженились
05 ноября 2025 в 19:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сергей Соседов не удивился свадьбе SHAMANа и Мизулиной

Сергей Соседов не удивился свадьбе SHAMANа и Мизулиной

Фото: пресс-служба НТВ

Свадьба российского певца SHAMANа (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стала одним из главных событий дня. Однако не все оказались рады за молодоженов. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с URA.RU заявил, что ему нечего сказать об этом событии. Кроме того, он заявил, что SHAMAN и Мизулина, возможно, зарегистрировали свои отношения раньше, чем появились публикации в соцсети певца.

«А мне нечего сказать. Ну, женился, и что? Это их внутреннее дело. Я не член их семьи, я не их родственник. Честно говоря, я думал, что они уже давно поженились и эту тему уже давно обмусолили», — заявил Соседов нашему корреспонденту.

О бракосочетании, которое прошло в Донецке, сообщил сам Ярослав Дронов в   telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором видно, что молодожены одеты в одежду цвета хаки, а в зале регистрации находится глава ДНР Денис Пушилин.

Продолжение после рекламы

Сами молодожены пока не отвечают на звонки журналистов — их телефоны находятся вне зоны доступа. Директор SHAMANа Александр в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что не дает комментарии, касающиеся этой свадьбы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал