Не пожелал счастья: Соседов удивил реакцией на свадьбу SHAMANa
Сергей Соседов не удивился свадьбе SHAMANа и Мизулиной
Фото: пресс-служба НТВ
Свадьба российского певца SHAMANа (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стала одним из главных событий дня. Однако не все оказались рады за молодоженов. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с URA.RU заявил, что ему нечего сказать об этом событии. Кроме того, он заявил, что SHAMAN и Мизулина, возможно, зарегистрировали свои отношения раньше, чем появились публикации в соцсети певца.
«А мне нечего сказать. Ну, женился, и что? Это их внутреннее дело. Я не член их семьи, я не их родственник. Честно говоря, я думал, что они уже давно поженились и эту тему уже давно обмусолили», — заявил Соседов нашему корреспонденту.
О бракосочетании, которое прошло в Донецке, сообщил сам Ярослав Дронов в telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором видно, что молодожены одеты в одежду цвета хаки, а в зале регистрации находится глава ДНР Денис Пушилин.
Сами молодожены пока не отвечают на звонки журналистов — их телефоны находятся вне зоны доступа. Директор SHAMANа Александр в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что не дает комментарии, касающиеся этой свадьбы.
