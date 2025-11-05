Не пожелал счастья: Соседов удивил реакцией на свадьбу SHAMANa

Сергей Соседов не удивился свадьбе SHAMANа и Мизулиной Фото: пресс-служба НТВ

Свадьба российского певца SHAMANа (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стала одним из главных событий дня. Однако не все оказались рады за молодоженов. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с URA.RU заявил, что ему нечего сказать об этом событии. Кроме того, он заявил, что SHAMAN и Мизулина, возможно, зарегистрировали свои отношения раньше, чем появились публикации в соцсети певца.

«А мне нечего сказать. Ну, женился, и что? Это их внутреннее дело. Я не член их семьи, я не их родственник. Честно говоря, я думал, что они уже давно поженились и эту тему уже давно обмусолили», — заявил Соседов нашему корреспонденту.

О бракосочетании, которое прошло в Донецке, сообщил сам Ярослав Дронов в telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором видно, что молодожены одеты в одежду цвета хаки, а в зале регистрации находится глава ДНР Денис Пушилин.

Продолжение после рекламы