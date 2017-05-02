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16:36  02 мая 2017 0

Ледоход на Оби в ХМАО сносит корабли и баржи. ФОТО

Ледоход на реке Обь. Сургут, лестница, набережная, речпорт, ледоход, обь, спуск к воде
В Югре начался ледоход на ОбиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре начался ледоход на Оби. Тронувшийся лед не только испортил погоду в регионе, но и стал причиной курьезных ситуаций.

В Нижневартовске ледоход унес с собой от берега баркас и баржи. Фотографии с места происшествия уже появились в социальных сетях. Владелец унесенных судов пока не объявился, а спасать свое имущество, скорее всего, ему придется уже после того, как поверхность реки окончательно станет чистой ото льда. Ледоход также стал причиной испорченных майских праздников — из-за сильного ветра и снега митинг в честь 1 Мая продолжался порядка 15 минут.

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Фото: Александр Елизаров

Ледоход испортил погоду и в Сургуте. Праздник весны и труда сопровождался сильным ветром и снегопадом, из-за чего на первомайской демонстрации было рекордно малое количество зрителей, а участники «трудового парада» сразу после шествия разошлись по домам.

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Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По последним данным «Центроспас-Югории», в реках в ХМАО уже поднимается уровень воды. Как ранее сообщало «URA.RU», в этом году прогнозируется сильный паводок. В зоне потенциального наводнения 44 населенных пункта.

Антон Степыгин
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