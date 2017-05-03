23:52 02 мая 2017 0

Евгений Куйвашев следил за матчем с трибуны стадиона "Фишт" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев с трибуны стадиона «Фишт» в Сочи поблагодарил футболистов «Урала» за зрелищный финал Кубка России. Свое обращение к спортсменам глава региона опубликовал в «Инстаграме».

«Ребята сражались, как настоящие бойцы. Спасибо им за игру, они показали настоящий бойцовский характер. Ну что же, не получилось сейчас, получится в следующий раз. Спасибо тренеру, команде, болельщикам… Все равно то, что мы в финале — это огромный успех, я уверен, что мы обязательно добьемся своего», — сказал на камеру Куйвашев.

Вечером во вторник, 2 мая, «Урал» проиграл в финале московскому «Локомотиву» со счетом 2:0. Встреча закончилась массовой дракой, после которой были удалены четыре игрока.

Для «Урала» игра в финале Кубка стала высшим достижением в истории. До этого лучшим результатом команды был выход в полуфинал турнира в 2008 году.