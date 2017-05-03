{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
03:43  03 мая 2017 0

Производителей лекарств могут освободить от обязательной сертификации товара

Клипарт. Милдронат, таблетки, аптечка, лекарства, капсулы, болезнь, медицина
Сертификация лекарств призвана предотвратить попадание в аптеки подделокФото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство промышленности и торговли России выступило с предложением исключить лекарства из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации. Иными словами, производителям теперь не придется направлять препараты на лабораторный контроль и подтверждать их качество и безопасность.

Как сообщают «Известия», в настоящее время готовится проект постановления правительства с изменениями требований к производителям лекарств. В связи с чем потребовались изменения, в минпромторге не уточняют. Возможно, что это связано с решением Совета Евразийской экономической комиссии об общем рынке лекарственных средств на территории Евразийского экономического союза. Согласно документу, теперь регистрация медицинского препарата в любом из государств ЕАЭС должна признаваться и всеми остальными, без дополнительного сертифицирования и иных документальных процедур и специальных проверок.

В настоящее время производители обязаны получать сертификат на каждую линию произведенных лекарств. Эта мера призвана предотвратить попадание в аптеки подделок.

Мнения экспертов «Известий» по данному вопросу разделились. Одни утверждают, что отмена сертификации не приведет к наводнению рынка некачественными лекарствами, поскольку выборочный контроль со стороны Росздравнадзора сохранится. Другие считают, что отказываться от обязательной сертификации лекарств пока преждевременно.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров