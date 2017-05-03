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03 мая 2017
02 мая 2017
03:54  03 мая 2017 0

Россияне стали меньше пить

Новое меню грузинского ресторана
В прошлом году средний россиянин выпил на пол-литра водки меньше, чем в 2015-мФото: Анна Майорова © URA.RU

В России снизилось потребление алкоголя. По данным минздрава, в прошлом году средний россиянин выпил на пол-литра водки меньше, чем в 2015-м.

Продажи алкоголя в стране также снизились. По информации Росстата, за 2016 год спиртного было продано на 2,4% меньше, чем годом ранее. Россияне стали покупать меньше слабоалкогольных напитков (на 12,2%), шампанских и игристых вин (на 6,9%) и напитков на основе пива (на 5,6%). Незначительно упали продажи водки и ликероводочных изделий (на 0,6%), чуть больше снизились продажи коньяков (на 2,4%) и «тихих» вин (на 3,1%). В то же время большей популярностью стала пользоваться «прочая алкогольная продукция» — сидр, медовуха и тому подобные напитки, отмечают «Известия».

В докладе 2014 года Всемирная организация здравоохранения ставила россиян на четвертое место по употреблению алкоголя в мире. Потребление спирта на одного жителя России в возрасте от 15 лет и старше составляло 15,1 лира в год. Больше, чем в России, по данным ВОЗ на тот момент, пили только в Литве (15,4 л), Молдавии (16,8 л) и Белоруссии (17,5 л), отмечает издание.

Наталья Володина
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