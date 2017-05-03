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03 мая 2017
02 мая 2017
07:58  03 мая 2017 0

Космический аппарат записал звуки Сатурна. ВИДЕО

"Голос" Сатурна напоминает гул взлетающего самолетаФОТО: Pixabay

Автоматическая межпланетная станция «Кассини» записала звуки Сатурна при помощи специального инструмента Radio and Plasma Wave Science (RPWS). Звуки представляют собой плазменные волны, которые производят заряженные частицы первого кольца планеты.

Сделать запись «Кассини» удалось во время полета между Сатурном и его внутренним кольцом. «Голос планеты» напоминает гул взлетающего самолета, отмечает информагентство Nation News.

Еще одним необычным открытием для специалистов стало то, пространство между внутренней стороной ближайшего к планете кольца и самим Сатурном почти не содержит частиц пыли.

Последний этап миссии космической станции должен завершиться не позднее 15 сентября 2017 года, после чего «Кассини» утопят в атмосфере планеты, уточняет телеканал 360. Эти меры помогут избежать биологического загрязнения спутников планеты — Энцелада и Титана: специалисты не исключают, что на этих космических телах может существовать примитивная жизнь.

Марина Мотылева
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