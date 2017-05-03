11:07 03 мая 2017 0

По мнению блогеров, танец очень похож на канкан, но только в гимнастерках Фото: Соцсети

В соцсетях бурно обсуждают фотографии танцующих в гимнастерках девушек, которые высоко задирают ноги. Подписчики оставляют под снимком негативные комментарии, в которых указывается, что воевавшим фронтовикам было бы стыдно смотреть на такие пляски.

На снимке изображены четверо девушек, которые исполняют танец очень похожий на канкан.

«Офигеть, с каким размахом у нас Победу празднуют!», «И это всё, что вам нужно знать про российские „духовные скрепы“», «Просто это девки из полкового борделя, они бездуховные…», «Деды воевали. Девки танцевали», «Могу представить, когда наши деды со своим воспитанием увидели эту похабщину, 100% они бы расстреляли этих с…!», «Так опошлить день памяти, это надо уметь!», — оставляют блогеры комментарии под снимком в Тwitter. Стоит отметить, что больше всего возмущений идет со стороны подписчиков с Украины.

Некоторые пользователи сравнили этот снимок с выступлением девушек из КНДР. «Равнение на Северную Корею», — прилагают снимок блогеры.

Между тем, как удалось выяснить «URA.RU», эта фотография не имеет никакого отношения к России, на ней изображен коллектив из Приднестровья. Снимок был выложен на одном из сайтов еще в феврале 2017 года, однако разошелся по социальным сетям только сейчас.

1/2 Фото: сайт Media-Ninja.ru

В свою очередь провокационное фото породили множество новых фотожаб о праздновании Дня Победы.