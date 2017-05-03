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Главные новости Курганской области
11:33  03 мая 2017 1

В Кургане срочно разыскивают баянистов

Акция Обнять пруд - 2. Екатеринбург, баян, гармошка, гармонист, набережная городского пруда, акция обними пруд
Заявиться для участия могут все желающиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане решили внести новшество в традиционные праздничные мероприятия на 9 Мая. Кроме парада, шествия «Бессмертного полка», праздничных концертов и вечернего салюта, предполагается организовать «песенные посты». Для участия в акции приглашаются баянисты, сообщает сайт администрации города.

Желающих творчески отпраздновать День Победы приглашают заранее записаться по телефону: 41-11-35. Сообщается, что в акции может принять участие любой, кто умеет играть на баяне, а также любит петь военные и патриотические песни.

Также городские власти обращаются к желающим принять участие в акции «Бессмертный полк», ожидается, что на улицы выйдет около 15 тысяч горожан. Им предлагают заранее оценить свои силы, поскольку шествие продлится около двух часов и может стать серьезным испытанием для маленьких детей и пожилых людей. Построение полка намечено на 9:00 9 мая у областной филармонии.

Само празднование начнется еще накануне с автопробега и возложения гирлянд к Вечному огню. С 18:00 8 мая стартует акция «Свеча памяти».

Закончится праздник традиционным салютом в 22:00.

Татьяна Жаткина
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