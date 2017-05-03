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03 мая 2017
14:01  03 мая 2017 0

Футболиста «Урала» Павлюченко накажут за мат в адрес московского игрока

Открытая тренировка ФК
В футбольном союзе разберутся с высказываниями ПавлюченкоФото: Анна Майорова © URA.RU

На грубые высказывания футболиста «Урала» Романа Павлюченко о форварде столичного «Локомотива» Ари обратили внимание в комитете Российского футбольного союза по этике. Глава комитета Семен Андреев заявил, что слова спортсмена нельзя оставлять без внимания.

2 мая «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Урал» в финале Кубка России. Под конец матча на поле произошла драка с участием Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна со стороны свердловчан, а также Ари и Джефферсона Фарфана из московского клуба. После этого Роман Павлюченко в общении с журналистами обматерил и назвал «уродом» Ари.

«Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный», — цитирует Андреева ТАСС. Собеседник агентства отметил, что по регламенту комитет может рассмотреть высказывания только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС: «Будем ждать документы».

Сергей Дианов
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