14:01 03 мая 2017 0

В футбольном союзе разберутся с высказываниями Павлюченко Фото: Анна Майорова © URA.RU

На грубые высказывания футболиста «Урала» Романа Павлюченко о форварде столичного «Локомотива» Ари обратили внимание в комитете Российского футбольного союза по этике. Глава комитета Семен Андреев заявил, что слова спортсмена нельзя оставлять без внимания.

2 мая «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Урал» в финале Кубка России. Под конец матча на поле произошла драка с участием Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна со стороны свердловчан, а также Ари и Джефферсона Фарфана из московского клуба. После этого Роман Павлюченко в общении с журналистами обматерил и назвал «уродом» Ари.

«Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный», — цитирует Андреева ТАСС. Собеседник агентства отметил, что по регламенту комитет может рассмотреть высказывания только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС: «Будем ждать документы».