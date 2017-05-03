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03 мая 2017
Главные новости Москвы
15:48  03 мая 2017 0

Путин и Эрдоган обсудят снятие экономических санкций

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Россия полностью открыта к диалогу с ТурциейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Российско-турецкие отношения после уничтожения самолета в Сирии
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи 3 мая обсудят усилия правительств двух стран по снятию экономических санкций.

В ходе диалога главы государств обменяются мнениями по ряду важных аспектов российско-турецких отношений, в том числе и о восстановлении торгово-экономических связей, пишет «Федеральное агентство новостей».

В материалах к переговорам Путина и Эрдогана указано, что стороны намерены наметить пути дальнейшего сотрудничества.

Лев Истомин
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