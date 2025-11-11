По факту ЧП подмосковные следователи возбудили уголовное дело Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске (Подмосковье) при сносе рухнула часть конструкции горнолыжного комплекса «Снежком». Массивный кусок конструкции упал на землю, выбив стекла в соседних домах и десятках припаркованных автомобилей.

В результате происшествия пострадали три человека. Также в ходе инцидента более сотни автомобилей, которые были припаркованы рядом с демонтируемым комплексом, оказались завалены землей. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Подробности масштабного ЧП в фоторепортаже URA.RU.

Инцидент случился 11 ноября в 11:15. Во время демонтажа двух последних колонн «Снежкома» от одной из них отвалился крупный фрагмент бетона. С помощью троса элемент конструкции целенаправленно опускали на землю, однако при падении с высоты примерно 25 метров кусок бетона поднял в воздух огромную волну земли. В результате близлежащая территория оказалась засыпана.

В Минздраве области проинформировали о том, что за медпомощью обратились три человека. Двоим из них госпитализация не потребовалась. Их отпустили после осмотра врачей. Третий пострадавший был доставлен в травмпункт. Это женщина, проживающая в квартире на девятом этаже близлежащего дома. Кусок конструкции отлетел в ее балкон, в результате чего разбилось стекло, и его осколок попал женщине в голову. Очевидцы сообщили, что части конструкции также едва не травмировали женщину с коляской. Кроме того, в администрации Красногорска отметили, что инцидент произошел из-за ошибок, допущенных подрядной организацией ООО «Развитие», осуществляющей демонтаж объекта «Снежком». Представители администрации и подрядной организации планируют провести индивидуальную работу с владельцами поврежденных автомобилей — для оформления документации и компенсации ущерба.

По предварительной информации, причиной ЧП могло стать несоблюдение правил техники безопасности при выполнении работ на высоте. Окончательные выводы будут сделаны после того, как следователи завершат расследование, а эксперты проведут необходимые технические исследования.