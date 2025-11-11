Очевидец рассказал подробности об обрушении ГК «Снежком»
В Красногорске произошло обрушение колонны демонтируемого ГК «Снежком»
После обрушения опорной колонны, демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, дома на районе затряслись. Об этом сообщил очевидец Дмитрий Емельянов.
«С ближайшей балки упал кусок арматуры, который весит явно больше 50 тонн. Я сидел на диване, меня тряхнуло, у нас дом болтается — 25 этаж. Смотрю в окно, а тут коллапс, темнота», — рассказал Емельянов РИА Новости. Очевидец также отметил, что у него повреждены два автомобиля. Происшествие затронуло и транспорт многих соседей.
В подмосковном Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком». Колонна обрушилась на проезжую часть. В результате происшествия более 145 автомобилей получили повреждения. Пострадали три человека.
