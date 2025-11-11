Логотип РИА URA.RU
Очевидец рассказал подробности об обрушении ГК «Снежком»

После обрушения ГК «Снежком» в Красногорске затряслись соседние дома
11 ноября 2025 в 18:01
В Красногорске произошло обрушение колонны демонтируемого ГК «Снежком»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

После обрушения опорной колонны, демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, дома на районе затряслись. Об этом сообщил очевидец Дмитрий Емельянов.

«С ближайшей балки упал кусок арматуры, который весит явно больше 50 тонн. Я сидел на диване, меня тряхнуло, у нас дом болтается — 25 этаж. Смотрю в окно, а тут коллапс, темнота», — рассказал Емельянов РИА Новости. Очевидец также отметил, что у него повреждены два автомобиля. Происшествие затронуло и транспорт многих соседей.

В подмосковном Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком». Колонна обрушилась на проезжую часть. В результате происшествия более 145 автомобилей получили повреждения. Пострадали три человека.

Материал из сюжета:

В Красногорске кусок колонны рухнул при сносе комплекса "Снежкома"

