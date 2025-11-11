Россия готова обсудить детали саммита Путина и Трампа
11 ноября 2025 в 18:10
Фото: © URA.RU
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва намерена детально обсудить с Вашингтоном вопросы, связанных с подготовкой саммита президентов России и США в Будапеште. При этом подчеркивается, что диалог возможен при условии, если американская сторона вновь выдвинет предложение о проведении встречи на высшем уровне.
