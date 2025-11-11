Логотип РИА URA.RU
Политика

Россия ответит на визовые ограничения ЕС

11 ноября 2025 в 18:18
Россия внимательно анализирует, как новые ограничения будут работать на практике

Россия внимательно анализирует, как новые ограничения будут работать на практике

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Любые недружественные шаги Европы, включая последние визовые ограничения, встретят достойный ответ со стороны России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Любые недружественные шаги встретят, получат достойный ответ. Но не обязательно зеркальный», — ответил Любинский РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия внимательно анализирует, как новые ограничения будут работать на практике и выберет наиболее подходящие меры.

Еврокомиссия ввела запрет на выдачу российским гражданам многократных виз. В дальнейшем для посещения стран Евросоюза россиянам необходимо будет оформлять визу для каждой поездки. При этом уже выданные многократные шенгенские визы сохраняют свою силу — ограничение распространяется исключительно на выдачу новых виз.

