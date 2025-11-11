Россия зеркально отреагирует на ядерные испытания других стран.
11 ноября 2025 в 18:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В случае проведения испытаний ядерного оружия одной из ядерных держав Россия предпримет аналогичные действия. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отметил, глава российского МИД ни одно подобное действие со стороны Запада не останется без ответа.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал