Россия зеркально отреагирует на ядерные испытания других стран.

11 ноября 2025 в 18:04
В случае проведения испытаний ядерного оружия одной из ядерных держав Россия предпримет аналогичные действия. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отметил, глава российского МИД ни одно подобное действие со стороны Запада не останется без ответа.

