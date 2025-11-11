Лавров рассказал о дальнейшей судьбе договора ДСНВ с США
11 ноября 2025 в 18:07
Фото: © URA.RU
Возможность объявления о продлении ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год сохраняется вплоть до 5 февраля. Это дата истечения срока действия договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов.
