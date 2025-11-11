Бабушки в мини юбках: 10 российский звезд, у которых рано родились внуки

У Валерии Гай Германики родилась внучка Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Список российских звезд, рано ставших бабушками, продолжает пополняться. Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что ее 17-летняя дочь родила ей внука. Ранее одной из самых молодых бабушек шоу-бизнеса считалась Ирина Нельсон. На момент рождения внука артистке было 38 лет. О самых популярных российских звездах, ставших бабушками — в материале URA.RU.

Режиссер Валерия Гай Германика — 41 год

У Валерии Гай Германики родилась внучка Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год. Ее старшая дочь, 17-летняя Октавия, родила девочку. Об этом Валерия сообщила в telegram-канале, опубликовав снимки с внучкой.

«Так я вам еще летом писала, что стала бабушкой. Ну вот. Пресса, не звоните мне, молодые родители против публичности», — написала она. Германика также уточнила, что Октавия находится в официальном браке.

Сама Валерия Гай Германика впервые стала мамой в 24 года, родив дочь Октавию. Личность отца девочки не раскрывается. В 2015 году Валерия вышла замуж за танцора Вадима Любушкина, однако вскоре они развелись. Оказалось, что у Любушкина есть жена, которая живет в США. 22 апреля 2016 года телеведущая родила от него дочь Северину.

В 2019 году Валерия зарегистрировала брак с бизнесменом Денисом Молчановым. В ноябре того же года у пары родился сын Август. В 2023 году Германика и Молчанов развелись.

Певица Ирина Нельсон — 38

Ирина Нельсон стала бабушкой в 2010 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ирина Нельсон стала бабушкой в 38 лет. В 2010 году сын артистки Кристоф подарил ей внука Антона. По словам Нельсон, она гордится статусом бабушки, однако так себя называть внуку не разрешает. Певица старается общаться с внуком, как с другом.

«Да у нас в доме вообще не употребляется слово "бабушка"! Мы общаемся, как друзья, и внук воспринимает меня, как подругу. А когда идем по улице, он всегда с восторгом говорит: "Ира, наверное, все думают, что ты моя мама!"» — рассказывала Ирина «Дни.ру».

Нельсон родила сына Антона в браке с мужчиной, имя которого не раскрывается. Позже она вышла замуж за композитора Вячеслава Тюрина. Общих детей у них нет.

Певица Слава — 42 года

Певица Слава и ее дочь Александра Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Певица Слава (Анастасия Сланевская) стала бабушкой в 42 года. Ее дочь Александра Морозова родила сына в 24 года. Это произошло в марте 2023 года. «Я стала бабушкой! Принимаем поздравления. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что говорить. Пью коньяк, закусываю шоколадкой», — сообщала артистка в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Внук артистки родился в одном из элитных московских перинатальных центров. Как сообщает «Комсомольская правда», стоимость ведения родов в нем на тот момент достигала 2 млн рублей. При рождении мальчика присутствовал супруг Александры — 25-летний Андрей Дедов.

«Я очень хочу, чтобы мой внучок называл меня бабулечкой, бабушкой. Для меня это, как огромная награда. Это высокий статус: сначала ты стала мамой, потом бабушкой», — говорила Слава.

Анастасия Сланевская родила Сашу, когда ей было всего 19 лет. С первым мужем, Константином Морозовым, артистка рассталась довольно быстро. В 2011 году артистка родила дочь Антонину, находясь в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Алена Бабенко — 43 года

У Алены Бабенко родился внук Теодор Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Алена Бабенко стала бабушкой в 43 года. В 2015 году у ее сына Никиты родился первенец, которого назвали Теодор. О своем статусе бабушки актриса рассказывала с гордостью.

«Я за то, чтобы дети рождались рано и в большом количестве. И я счастлива, что у меня сын в нормальном возрасте женился. Не дождался 30 лет, не заматерел, не подождал, пока у него накопятся деньги или еще что-то. Ну, неправильная эта позиция, и для нашей страны она никак не годится", — передает слова актрисы «Комсомольская правда".

Сама Алена Бабенко стала матерью в 20 лет в браке с кинорежиссером Виталием Бабенко. Никита — единственный ее сын. После 17 лет брака Алена и Виталий развелись. В 2011 году актриса вышла замуж за бизнесмена и спортсмена Эдуарда Субоча.

Мария Аронова — 43 года

Мария Аронова и сын Владислав Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Мария Аронова стала бабушкой в 2016 году, когда у ее сына Владислава родилась дочь Антонина. Актриса не любит рассказывать о своей семейной жизни. Однако в 2018 году артистка впервые опубликовала снимок с двухлетней внучкой. «Родная кровь», — подписала снимок актриса в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Мария Аронова родила старшего сына в 18 лет. Тогда она была замужем за своим однокурсником Владиславом Гандрабурой. Брак распался из-за грубого отношения супруга к Марии, она подала на развод. Евгений Фомин — второй муж Марии Ароновой. Он работал начальником транспортного цеха в Театре им. Евгения Вахтангова. В этом браке родилась дочь Серафима.

Светлана Бондарчук — 44 года

Светлана Бондарчук и ее сын Сергей Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Светлана Бондарчук впервые стала бабушкой в 44 года. В 2012 году ее 21-летний сын Сергей подарил Светлане и Федору внучку Маргариту, а через два года — Веру. Бондарчук заявляла, что поддерживает создание семей и рождение детей в раннем возрасте.

Ее сыну Сергею не удалось сохранить отношения, которые продлились всего шесть лет. В начале 2019 года он подал на развод со своей женой Татой. Сама Светлана Бондарчук впервые стала матерью в 23 года. В браке с Федором Бондарчуком в 1991 году она родила сына Сергея, а в 1999 году — дочь Варвару.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за бизнесмена, директора дизайнерского агентства и музыканта Сергея Харченко. В начале 2023 года у супругов родился сын Петр. Ей на тот момент было 54 года.

Алла Пугачева — 42

Дочь Аллы Пугачевой Кристина впервые родила в 1991 году Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алла Пугачева впервые стала бабушкой в 42 года. В 1991 году ее 19-летняя дочь Кристина Орбакайте родила сына Никиту. Его отец — музыкант Владимир Пресняков. Эти отношения долго не продлились.

В мае 1998 года Орбакайте родила сына Дени Байсарова в браке с бизнесменом Русланом Байсаровым. С 9 марта 2005 года певица состоит в браке с бизнесменом Михаилом Михайловичем Земцовым. У них есть дочь Клавдия Земцова, которая родилась в 2012 году.

Алла Пугачева родила Кристину в 22 года. В возрасте 64 лет она снова стала матерью. В 2013 году у Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) родились близнецы Гарри и Лиза.

Ирина Аллегрова — 43

Дочь Ирины Аллегровой Лала родила в 19 лет Фото: Олег Дьяченко/ТАСС

Ирина Аллегрова стала бабушкой в 43 года. В сентябре 1995 года ее единственная дочь Лала родила сына Александра. На тот момент девушке было 19 лет.

В 2016 году в интервью журналу StarHit Ирина Аллегрова рассказывала, что внук учится в МГУ и, помимо русского, знает еще пять языков. В 2020 году Ирина Аллегрова говорила, что часто устраивает с внуком прогулки на яхте и они вместе отдыхают в Италии, где у певицы есть собственный дом, сообщает «Комсомольская правда».

Ирина Аллегрова родила единственную дочь Лалу в 20 лет от первого мужа, баскетболиста Георгия Таирова. Позже певица еще два раза была замужем. Ее супругами становились композитор Владимир Блехер и продюсер Владимир Дубовицкий.

Наргиз Закирова — 43

Наргиз Закирова впервые стала бабушкой в 2014 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Наргиз Закирова впервые стала бабушкой в 43 года. В 2014 году ее 24-летняя дочь Сабина родила сына Ноя в одной из клиник США. Второй раз бабушкой она стала в 2021 году, когда ее младшая дочь Лейла родила сына Леви Лесли.

Сама Наргиз Закирова впервые родила дочь Сабину в 18 лет от первого супруга Руслана Шарипова. Второй брак был с Ернуром Канайбековым, с которым Наргиз познакомилась на прослушивании для шоу «Голос Азии». В этом браке родился сын Ауэль. В 1997 году Канайбеков погиб в автокатастрофе.

Третий раз певица вышла замуж за итальянского музыканта Филиппа Бальзано. В этом браке родилась дочь Лейла.

Лера Кудрявцева — 47

Лера Кудрявцева стала бабушкой в 201 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Лера Кудрявцева стала бабушкой в 47 лет. В 2018 году у ее сына Жана родился первенец, которого назвали Лев. Интересно, что в том же году Лера Кудрявцева сама снова стала мамой. В браке с Игорем Макаровым телеведущая родила дочь Марию.