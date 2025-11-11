Оценены последствия обрушения комплекса «Снежком» в Красногорске
Ущерб оценивается примерно в 100 миллионов рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ущерб от частичного обрушения ГК «Снежком» в Подмосковье оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).
«Сам ущерб может составить до 100 млн рублей», — цитирует ТАСС представителей РС. Опорная колонна комплекса «Снежком» обрушилась в Красногорске 11 ноября.
Комплекс сейчас демонтируют. Из-за упавших осколков опоры были повреждены больше 120 машин, у шести квартир выбило окна, два человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее женища рассказала, что чудом выжила при обрушении. По ее словам, ей позвонила мама — они поговорили ровно то время, которое она бы прогревала свою машину. А в этот момент рухнула конструкция.
Материал из сюжета:В Красногорске кусок колонны рухнул при сносе комплекса "Снежкома"
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.