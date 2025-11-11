Оценены последствия обрушения комплекса «Снежком» в Красногорске

Ущерб от частичного обрушения ГК «Снежком» в Подмосковье оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Комплекс сейчас демонтируют. Из-за упавших осколков опоры были повреждены больше 120 машин, у шести квартир выбило окна, два человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее женища рассказала, что чудом выжила при обрушении. По ее словам, ей позвонила мама — они поговорили ровно то время, которое она бы прогревала свою машину. А в этот момент рухнула конструкция.