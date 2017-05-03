{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
Главные новости Москвы
15:57  03 мая 2017 0

Археологи обнаружили уникальное захоронение гуннов

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, китай, великая китайская стена
Китайские археологи отмечают, что большинство артефактов хорошо сохранилисьФото: Pixabay

Китайские археологи в провинции Хэнань обнаружили 18 захоронений, принадлежащих древнему кочевому народу гуннов. Специалисты отмечают, что большинство извлеченных из земли артефактов хорошо сохранились, что позволит в будущем провести ряд масштабных исследований.

«Найденные захоронения компактны по размеру и выложены внутри кирпичом, поэтому их нельзя отнести к классическим могильникам Великой Китайской равнины. Они, предположительно, относятся к позднему периоду династии Восточная Хань (25−220 годы нашей эры), то есть им порядка 1,8 тысячи лет», — цитирует слова сотрудника Китайской академии общественных наук Шэнь Вэньси телеканал 360.

В могилах гуннов были обнаружены бронзовые котлы для приготовления пищи, а также золотые серьги, кинжалы и другие бытовые предметы. Археологи планируют полностью открыть захоронения осенью текущего года, после все найденные артефакты подвергнутся внимательному изучению.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров