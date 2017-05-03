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03 мая 2017
Главные новости Москвы
16:14  03 мая 2017 0

Медведев простил Киргизии долг в 240 млн долларов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Правительство РФ решило оказать помощь КиргизииФото: Pixabay

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил единовременное списание долга по кредитам Киргизии в размере 240 миллионов долларов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной … составляет 240 миллионов долларов … 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной … подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола», — цитирует фрагмент сообщения правительства «Газета.ру».

Решение принято в рамках оказания Россией официальной помощи Киргизии, в соответствии с ранее подписанными межправительственными соглашениями.

Сергей Макеев
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