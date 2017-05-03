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03 мая 2017
Главные новости Москвы
18:24  03 мая 2017 0

Летевший из Греции в Россию пассажирский самолет едва не рухнул в море

Крым., черное море, южный берег крыма
Море едва не стало могилой для пассажиров рейса из ГрецииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании «Северный ветер», совершавший рейс из Ираклиона в Санкт-Петербург, едва не рухнул в Черное море. Российские пассажиры отмечают, что в какой-то момент уже приготовились к смерти.

Известно, что после взлета самолет начал резко снижаться, однако пилотам все-таки удалось выровнять курс и вернуться в аэропорт вылета.

«Друзья мои, мы чуть не упали. Точнее, мы падали километра три. Но обошлось. Не похоже на турбулентность. Неприятные минуты. Потом командир-таки выправил. Особенно жалко маленьких, — написал в соцсетях профессор СПбГУ Дмитрий Гавра, летевший этим рейсом. — У детей стало плохо с ушками. У сердечников — с давлением». В результате командиру удалось на малой высоте прийти снова на Крит, отмечает агентство Nation News.

По словам мужчины, старшая стюардесса не успокоила людей по громкой связи, а вот автоматика по-английски для экипажа сказала «типа падаем». Людям не дали никакой инструкции.

В ходе полета произошла техническая неисправность борта, пишет «Комсомольская правда». За пассажирами выслали другой борт, который должен прибыть в аэропорт Пулково в 14:10 по местному времени.

Сергей Макеев
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