Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В Кремле раскрыли, едут ли представители РФ на встречу в Турции

Песков: Россия не поедет на встречу Зеленского и Уиткоффа в Турции
18 ноября 2025 в 14:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Встреча в Турции 19 ноября пройдет без российского участия

Встреча в Турции 19 ноября пройдет без российского участия

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия не примет участия в предстоящих контактах, которые планируются 19 ноября между украинским президентом Владимиром Зеленским и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Представителей РФ завтра в Турции не будет», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что пока контакты в Стамбуле реализуются без участия российской стороны. 

Ранее Зеленский объявил, что поедет в Стамбул для возобновления переговоров и обменов пленными. После этого появилась информация о том, что туда направляется и Уиткофф. Турция обозначила свое стремление к возобновлению переговоров Москвы и Киева. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал