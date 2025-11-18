В Кремле раскрыли, едут ли представители РФ на встречу в Турции
Встреча в Турции 19 ноября пройдет без российского участия
Россия не примет участия в предстоящих контактах, которые планируются 19 ноября между украинским президентом Владимиром Зеленским и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Представителей РФ завтра в Турции не будет», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что пока контакты в Стамбуле реализуются без участия российской стороны.
Ранее Зеленский объявил, что поедет в Стамбул для возобновления переговоров и обменов пленными. После этого появилась информация о том, что туда направляется и Уиткофф. Турция обозначила свое стремление к возобновлению переговоров Москвы и Киева.
