В Кремле раскрыли, едут ли представители РФ на встречу в Турции

Россия не примет участия в предстоящих контактах, которые планируются 19 ноября между украинским президентом Владимиром Зеленским и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Представителей РФ завтра в Турции не будет», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что пока контакты в Стамбуле реализуются без участия российской стороны.