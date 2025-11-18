Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ВС РФ взяли в плен двух украинских военных со «специальной» маскировкой. Видео

18 ноября 2025 в 14:39
Боевики ВСУ прятались в многоквартирном доме

Фото: Официальный сайт президента Украины

В Красноармейске российские военнослужащие штурмового подразделения второй гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» захватили в плен двух военнослужащих ВСУ. Это произошло в микрорайоне Лазурный: бойцы ВСУ прятались в многоквартирном доме, переодевшись в украденную гражданскую одежду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным источника, военнослужащие ВСУ использовали гражданскую одежду, чтобы скрыться от ответного огня. «По приказу командования они должны были расстреливать мирных жителей, которые пытались выйти к российским военным», — сообщили в военном ведомстве. Пленные утверждают, что их командование бросило их на верную смерть, при этом они признались в мародерстве в покинутых жителями квартирах.

При досмотре у пленных были найдены предметы, украденные из жилых помещений, — среди них старые проигрыватели, шуруповерты и ноутбуки. Также российские военнослужащие обнаружили спрятанные оружие и обмундирование ВСУ. Сейчас группировка войск «Центр» продолжает операции по ликвидации окруженных формирований ВСУ в Красноармейске.

Ранее сообщалось, что российский оператор БПЛА заметил сигнал от мирного жителя в Красноармейске (украинское название — Покровск), после чего прервал выполнение задачи. В самом же городе продолжаются бои, в которых ВС РФ добиваются успехов и закрепляют свои позиции. Помимо этого продвижение происходит и в других направлениях фронта. Карта спецоперации на Украине 18 ноября — в материале URA.RU

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

