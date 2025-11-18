Боевики ВСУ прятались в многоквартирном доме Фото: Официальный сайт президента Украины

В Красноармейске российские военнослужащие штурмового подразделения второй гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» захватили в плен двух военнослужащих ВСУ. Это произошло в микрорайоне Лазурный: бойцы ВСУ прятались в многоквартирном доме, переодевшись в украденную гражданскую одежду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным источника, военнослужащие ВСУ использовали гражданскую одежду, чтобы скрыться от ответного огня. «По приказу командования они должны были расстреливать мирных жителей, которые пытались выйти к российским военным», — сообщили в военном ведомстве. Пленные утверждают, что их командование бросило их на верную смерть, при этом они признались в мародерстве в покинутых жителями квартирах.

При досмотре у пленных были найдены предметы, украденные из жилых помещений, — среди них старые проигрыватели, шуруповерты и ноутбуки. Также российские военнослужащие обнаружили спрятанные оружие и обмундирование ВСУ. Сейчас группировка войск «Центр» продолжает операции по ликвидации окруженных формирований ВСУ в Красноармейске.

Продолжение после рекламы