Кремль — URA.RU: последствия скандала на Украине уже налицо
Скандал на Украине уже имеет негативные последствия для Киева, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Последствия коррупционого скандала на Украине уже налицо. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, может ли эта ситуация отразиться на финансовой поддержке Киева со стороны европейцев или спровоцировать новый «майдан» в стране.
«Трудно сейчас сказать, во что это выльется. Однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий. Мы слышали уже голоса из некоторых европейских столиц, о том, что там теперь склонны 10 раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку направлять в Киев. И это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно и значительная, будет просто разворовываться. Поэтому, безусловно, последствия этого скандала уже налицо. Как они будут развиваться дальше, мы все вместе с вами увидим», — сказал Песков.
На Украине не утихает коррупционный скандал, появляются все новые подробности. В центре внимания оказался бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского и его «кошельком». Его и еще несколько человек подозревают в создании схемы получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом».
