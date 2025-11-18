Кремль — URA.RU: последствия скандала на Украине уже налицо

«Трудно сейчас сказать, во что это выльется. Однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий. Мы слышали уже голоса из некоторых европейских столиц, о том, что там теперь склонны 10 раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку направлять в Киев. И это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно и значительная, будет просто разворовываться. Поэтому, безусловно, последствия этого скандала уже налицо. Как они будут развиваться дальше, мы все вместе с вами увидим», — сказал Песков.