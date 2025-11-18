Логотип РИА URA.RU
Общество

Володин обратился к правительству из-за атак на российские активы на Западе

18 ноября 2025 в 14:41
Фото: © URA.RU

В Госдуме дали поручение подготовить обращение к правительству России относительно ситуации с изъятием российских активов в европейских странах. Об этом сообщил председатель российского парламента Вячеслав Володин. Рассмотрение инициативы анонсировано на 20 ноября.

