Володин обратился к правительству из-за атак на российские активы на Западе

18 ноября 2025 в 14:41
Фото: © URA.RU
В Госдуме дали поручение подготовить обращение к правительству России относительно ситуации с изъятием российских активов в европейских странах. Об этом сообщил председатель российского парламента Вячеслав Володин. Рассмотрение инициативы анонсировано на 20 ноября.
