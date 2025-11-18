В Кремле рассказали, что стало с Lada Kalina, которую Путин подарил рабочему
Lada Kalina перевыполнила миссию, считает Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Судьба Лады Калины, которую Владимир Путин подарил рабочему после поездки из Хабаровска в Читу, оказалась неожиданной — автомобиль сейчас используется сибирскими транспортниками. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, глава государства не был проинформирован о дальнейшей судьбе этого автомобиля.
«Нет, президент об этом не знает. Но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит она не только выполнила миссию, но и перевыполнила ее», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналиста. Информацию передает корреспондент URA.RU
По словам представителя Кремля, если эта машина стала талисманом для улучшения качества дорог, то она не только выполнила свою миссию, но и существенно перевыполнила поставленные задачи. Автомобиль продолжает работать в составе автопарка транспортной компании, демонстрируя свою надежность в суровых сибирских условиях.
Президент России Владимир Путин подарил Lada Kalina, на которой совершил автопробег от Хабаровска до Читы в 2010 году, одному из рабочих, после чего автомобиль 15 лет эксплуатировался, сменил нескольких владельцев и был выкуплен сибирскими дорожниками. Он став талисманом качественного дорожного строительства, хотя изначально АвтоВАЗ планировал разместить этот автомобиль в заводском музее.
