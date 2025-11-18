Песков: Париж не способствует делу мира, направляя истребители на Украину
Париж вооружает Украину сейчас и будет вооружать ее завтра, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Франция не способствует делу мира, направляя истребители на Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Франция продолжает вооружать киевский режим. Париж не способствует делу мира, занимается разжигаением военных настроений», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что Париж вооружает это сейчас и продолжит делать это завтра.
Франция уже подписала соглашение о поставке Украине 100 истребителей Rafale F4. Это стало известно из материалов иностранных СМИ. Соглашение было подписано в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж.
