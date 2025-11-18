Логотип РИА URA.RU
Песков: Париж не способствует делу мира, направляя истребители на Украину

18 ноября 2025 в 14:44
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Франция не способствует делу мира, направляя истребители на Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Франция продолжает вооружать киевский режим. Париж не способствует делу мира, занимается разжигаением военных настроений», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что Париж вооружает это сейчас и продолжит делать это завтра.

Франция уже подписала соглашение о поставке Украине 100 истребителей Rafale F4. Это стало известно из материалов иностранных СМИ. Соглашение было подписано в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж.

