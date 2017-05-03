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03 мая 2017
Главные новости Москвы
21:13  03 мая 2017 0

Мелания Трамп поблагодарила Памелу Андерсон за российскую экошубу

Памела Андерсон
Актриса обрадовалась, что ее подарок принялиФото: Toglenn, с сайта Викисклада

Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания выразила благодарность американской актрисе Памеле Андерсон за то, что та подарила ей шубу из искусственного меха из России.

Письмо со словами благодарности Памела опубликовала в своем микроблоге Twitter, написав, что слова первой леди для нее многое значат, пишет RT.

Ранее актриса Памела Андерсон сообщала, что надеется на то, что супруга президента примет ее подарок.

Лев Истомин
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