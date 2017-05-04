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04 мая 2017
03 мая 2017
23:52  03 мая 2017 0

«Работаете по старинке». В МЧС отчитали челябинских чиновников за халатное отношение к пожарам

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
Чиновники считают ситуацию с пожарами нормальнойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области быстро растет число природных пожаров, однако власти региона считают такую ситуацию стандартной, что крайне неприятно удивило специалистов МЧС.

Всего на данный момент на Южном Урале зафиксирован 131 пожар природного характера, а также 385 термоточек, которые удалось обнаружить с помощью космического мониторинга, ежедневно возникает от 20 до 30 новых очагов, сообщает пресс-служба МЧС.

В ведомстве считают, что руководство комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе демонстрирует странную позицию при решении вопроса с защитой Челябинской области от огня.

Область охватывает огонь
Фото: Telegram «Кутикулы»

Как выяснилось, начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко фактически заставил администрацию Челябинской области экстренно собрать комиссию и принять меры предупредительного характера для исправления ситуации. При этом региональное руководство продолжает считать, что ничего страшного не происходит и дополнительные меры пока не нужны, пишет ТАСС.

«Налицо полное отсутствие предупредительной работы. Работаете по старинке и оцениваете свою работу по факту реагирования на пожар. Загорелось — потушили, загорелось — потушили», — говорит начальник СРЦ. Диденко подчеркнул, что пока это получается удачно, а количество пожаров растет. «Но не надо много пожаров, чтобы потерять населенный пункт», — отметил начальник СРЦ.

Несмотря на это, Сибирский региональный центр направил на Урал самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8 для тушения пожаров. О бездействии чиновников спасатели доложат заместителю генерального прокурора России в УрФО.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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