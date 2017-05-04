Уфологи обнаружили припаркованный корабль пришельцев. ВИДЕО

00:01 04 мая 2017 0

Уфологи считают, что инопланетяне наблюдают за нами (архивное фото) Фото: pixabay.com

Американские уфологи из команды Secure Team 10 смогли заснять три объекта, напоминающие НЛО, в небе над штатом Кентукки. Видеозапись велась при помощи специального оборудования, предназначенного для ночной съемки.

Известно, что съемка проводилась в ночь 1 мая. На видео запечатлены три яркие светящиеся точки. Авторы заявили, что подозрительные объекты невозможно разглядеть невооруженным взглядом. Участники Secure Team 10, что считает, что запечатленные объекты могут быть не самостоятельными НЛО, а гранями треугольного космического корабля, который пришельцы разместились на орбите Земли для наблюдения за людьми, сообщает «Вести.ру».

Ранее руководитель NASA Чарльз Болден заявил, что пришельцы могут вторгнуться на Землю в течение ближайших месяцев. По мнению американского эксперта, в данный момент во Вселенной обитают более 30 тысяч различных цивилизаций.