NASA опубликовало видео космического цунами возрастом в миллиарды лет

05:14 04 мая 2017 0

«Волна» представляет собой скопление раскаленного газа Фото: YouTube

Видеозапись гигантского космического «цунами» появилась на официальном канале Национального космического агентства США в сервисе YouTube. По словам ученых NASA, этому «цунами» миллиарды лет.

«Волна» представляет собой скопление раскаленного газа, которое по размерам в два раза больше галактики Млечный путь. Сформировалось «цунами» миллиарды лет назад в результате слияния скопления галактик. Облако раскаленного газа находится в скоплении Персея приблизительно в 240 миллионах световых лет от Земли, передает «Федеральное агентство новостей».