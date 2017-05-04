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04 мая 2017
03 мая 2017
07:01  04 мая 2017 0

Губернаторы съезжаются в Москву обсуждать итоги выполнения майских указов президента

Клипарт, часы на башне, москва, кремль
Главы регионов готовятся к участию в заседании ГоссоветаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Губернаторы российских регионов съезжаются в Москву на совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое пройдет 4 мая. Тема заседания пока не озвучена, но ожидается, что на нем будут подведены итоги выполнения майских указов президента.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев покинул Екатеринбург еще во вторник, 2 мая, улетев в Сочи. Там глава региона сначала посетил образовательный центр Сириус, а после вместе с большой делегацией свердловской элиты «поболел» за «Урал» в финале Кубка России. После этого Куйвашев отправился в Москву. Свердловские чиновники ожидают, что в ходе мероприятия с участием президента России Владимира Путина может быть поднят вопрос о срыве программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, в выполнении которой Свердловская область несколько «просела». Впрочем, уточняют источники в администрации губернатора, на этот вопрос у Евгения Куйвашева уже подготовлен развернутый ответ.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский также примет участие в заседании Госсовета. «Выступление Дубровского не планируется, но все необходимые материалы губернатору, по его требованию, мы подготовили», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Глава Курганской области Алексей Кокорин в числе выступающих на Госсовете также не заявлен и доклад по заданной тематике не готовил, уточнили в пресс-службе правительства региона. В рабочую поездку в Москву Кокорин отправится непосредственно 4 мая.

К заседанию Госсовета готовится и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. По данным департамента общественных и внешних связей региона, никаких докладов от имени главы автономного округа не запланировано, Комарова будет присутствовать в статусе простого участника. В Ханты-Мансийске также не ждут от мероприятия неожиданностей и какого-либо повышенного внимания федерального центра к социально-экономической обстановке в автономии.

Планировал быть на совещании и руководитель ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Также свое участие в заседании Госсовета подтвердил врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Ранее Решетников в ходе одного из выступлений выразил надежду, что на Госсовете главы субъектов РФ получат установки, каким образом в будущем планируется ликвидировать аварийный жилой фонд— в 2017 году заканчивается действие федеральной программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

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