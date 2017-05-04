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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
09:26  04 мая 2017 0

Число бедных в России приблизилось к 20 млн человек. Треть работников получают менее 15 тысяч рублей

Уличное выступление на Коляда-Plays. Екатеринбург, милостыня, попрошайки, бедность, нищие
Бедных россиян с каждым годом становится большеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Уровень бедности в России по итогам 2016 года составил 13,5% (в 2015 году — 13,3%). Росстат уточняет, что за год число бедных увеличилось на 300 тысяч человек, достигнув отметки 19 800 человек.

В первом квартале 2017 года 6,5% населения получали зарплату менее 7 тысяч человек, у 8% зарплата была в диапазоне 7-10 тысяч рублей, еще у 15,5% зарплата едва достигала 15 тысяч рублей, приводит данные статистического ведомства «Коммерсант». Чаще всего (примерно 22%) россияне получали заработок в размере от 27 до 45 тысяч рублей, зарабатывающих от 45 до 60 тысяч рублей в стране насчитывалось всего 7,7%. Заработок свыше 60 тысяч рублей был у 29,2%, только 2,1% россиян получали огромную заработную плату.

Как отмечается в исследовании Высшей школы экономики «Факторы абсолютной и субъективной бедности в современной России», число россиян, считающих себя бедными, в три раза превышает объективные данные об уровне бедности в России. По субъективному критерию уровень бедности в стране достигает 50,3%. При этом каждый второй объективно бедный не воспринимает свою жизнь как пребывание в бедности, а каждый третий небедный, наоборот, считает, что живет бедно.

Нина Калинина
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