09:26 04 мая 2017 0

Бедных россиян с каждым годом становится больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уровень бедности в России по итогам 2016 года составил 13,5% (в 2015 году — 13,3%). Росстат уточняет, что за год число бедных увеличилось на 300 тысяч человек, достигнув отметки 19 800 человек.

В первом квартале 2017 года 6,5% населения получали зарплату менее 7 тысяч человек, у 8% зарплата была в диапазоне 7-10 тысяч рублей, еще у 15,5% зарплата едва достигала 15 тысяч рублей, приводит данные статистического ведомства «Коммерсант». Чаще всего (примерно 22%) россияне получали заработок в размере от 27 до 45 тысяч рублей, зарабатывающих от 45 до 60 тысяч рублей в стране насчитывалось всего 7,7%. Заработок свыше 60 тысяч рублей был у 29,2%, только 2,1% россиян получали огромную заработную плату.

Как отмечается в исследовании Высшей школы экономики «Факторы абсолютной и субъективной бедности в современной России», число россиян, считающих себя бедными, в три раза превышает объективные данные об уровне бедности в России. По субъективному критерию уровень бедности в стране достигает 50,3%. При этом каждый второй объективно бедный не воспринимает свою жизнь как пребывание в бедности, а каждый третий небедный, наоборот, считает, что живет бедно.