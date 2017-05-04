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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
13:05  04 мая 2017 0

Ребенку, на которого упал школьный забор, поставлен диагноз. Врачи приняли решение

Дубровский в больнице Кыштым Челябинск, больница, реанимация, экстренный приемный покой
Ребенка, на которого упал забор, госпитализировали, но уже выпустили из больницыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сургутский школьник, на которого упал забор учебного заведения, отправлен на амбулаторное лечение. Инцидент обсудили в правительстве ХМАО на совместном комиссий по предупреждению ЧС и по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщили «URA.RU» в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Главным вопросом повестки стал инцидент, произошедший во дворе сургутской школы №15, где на 11-летнего ребенка упал фрагмент школьного забора. По словам заместителя губернатора Всеволода Кольцова, мальчик был экстренно доставлен в сургутскую травматологическую больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга», «ушибленные раны головы». Состояние пострадавшего было расценено как средней степени тяжести.

«При поступлении в больницу состояние мальчика было изменено на удовлетворительное, диагностированы ушибленные раны теменной области справа. Диагноз черепно-мозговой травмы, к счастью, не подтвердился. Проведена первичная хирургическая обработка раны головы. После назначения необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций наблюдения хирургом по месту жительства ребенок отправлен на амбулаторное лечение», — сообщил вице-губернатор.

После ЧП главам всех муниципальных образований поручено провести комплексные проверки состояния спортивных объектов на территории школ и взять вопросы их безопасности под личный контроль. Позднее выяснилось, что за неделю до инцидента в школе №15 прошел технический осмотр, во время которого не было выявлено никаких нарушений.

По факту травмирования школьника ведется проверка. Губернатор Наталья Комарова заявила о необходимости сотрудничества со следственным комитетом, предоставления им всех необходимых документов и результатов экспертиз. «Безопасность детей — важная составляющая нашей с вами ответственности. Не снимайте руку с пульса ни на секунду», — отметила глава региона.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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