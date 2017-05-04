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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
10:55  04 мая 2017 0

Чиновники не нашли нарушений в югорской школе, где на ребенка упал забор

Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
Чиновники городской мэрии провели проверку за неделю до ЧПФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В сургутской школе №15 за неделю до инцидента с упавшим на ребенка забором проходила проверка. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе мэрии города.

Комиссия, в которую входили представители школы и МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» произвели технический осмотр здания и прилегающей территории учебного заведения, по результатам которого нарушений выявлено не было.

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Школьный забор в ХМАО упал на ребенка по вине другого подростка. ФОТО

Проверка прошла 25 апреля, а 2 мая вечером на школьника упала часть металлического ограждения.

Как ранее сообщало «URA.RU», 11-летний мальчик катался на велосипеде со своими друзьями на территории школы. Когда ребенок стоял возле школьного забора, со стороны улицы на металлическое ограждение начал залезать другой подросток, после чего одна из секций обрушилась и придавила мальчика. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы.

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов в связи с происшествием поручил главе Сургуте провести проверку в отношении работников школы. Инцидент также расследуют сотрудники следственного комитета.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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