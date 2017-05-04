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04 мая 2017
Главные новости Москвы
12:57  04 мая 2017 0

Навального уличили во лжи. Защитники осужденных по «болотному делу» не получали денег, собранных оппозиционером. ВИДЕО

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный собирал деньги непонятно для когоФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Адвокат оппозиционера Леонида Развозжаева, осужденного за митинги на Болотной площади, Дмитрий Аграновский уличил Алексея Навального во лжи. По его словам, заявление Навального о том, что он собирал и передавал деньги осужденным и их адвокатам, на самом деле не соответствует действительности.

Алексей Навальный на открытии своего штаба во Владимире 22 апреля заявил, что занимался сбором средств для Леонида Развозжаева и других заключенных, которые были осуждены по «болотному делу», напоминает портал Life.ru.

3 мая на канале YouTube правозащитница Виолетта Волкова выложила комментарий Дмитрия Аграновского, который ставит под сомнение слова Навального. Адвокат утверждает, что ни он, ни его подзащитный денег от оппозиционера не получали. Ведение достаточно дорогостоящего процесса оплачивали только родственники Развожаева.

Защитник отметил, что все собранные якобы на защиту политзаключенных деньги, ушли непонятно куда. «Суммы средств по сообщениям прессы собирались какие-то огромные, но до защитников они в основном не доходили», — отметил адвокат.

3 мая в силу вступило решение суда по делу «Кировслеса». Осужденный на пять лет условно Алексей Навальный лишился права участвовать в президентских выборах.

Нина Калинина
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