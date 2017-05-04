14:19 04 мая 2017 0

Оппозиционера Алексея Навального подвела судимость Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный не сможет принять участие в президентских выборах 2018 года по юридическим основаниям. Как пояснили опрошенные «URA.RU» эксперты, перспектива кардинальным образом поменять ситуацию практически отсутствует.

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что Алексей Навальный не может участвовать в выборах в качестве кандидата, чтобы приобрести пассивное избирательное право, ему нужно действовать через суд, обжалуя приговор.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не имеют права быть избранными граждане, осужденные на лишение свободы за совершение тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость.

Накануне, 3 мая, Кировский областной суд подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес». Ранее Алексей Навальный заявлял о намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году.

Судимость Навального, похоже, ставит крест на его политической карьере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» председатель московской коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий, с точки зрения юриспруденции «все абсолютно железно».

«У Навального имеется судимость, она не погашена. Это означает, что он не сможет принять участия в выборах главы государства. Точка», — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что адвокаты оппозиционера попробуют в очередной раз обжаловать приговор Кировского областного суда, однако назвал дальнейшие перспективы Навального «сомнительными». «На его месте я бы уже оставил все эти попытки», — добавил Домбровицкий.

Член Общественной палаты России, адвокат Шота Горгадзе, заявил «URA.RU», что «никаких вариаций тут быть не может».

«Это закон, нравится он или нет. Двух мнений тут быть не может. Я бы хотел напомнить Алексею Навальному и его адвокатам поговорку древних римлян: закон суров, но это закон», — сказал Горгадзе.

По его словам, «Алексею Навальному, который так любит громкие псевдоразоблачения, стоит начать самому следовать букве закона»

Между тем адвокат Генри Резник полагает, что Навальный будет пытаться оспорить вынесенные судебные решения. «Наверняка он вновь обратится в Европейский суд по правам человека. И начнется сказка про белого бычка», — предположил он в разговоре с «URA.RU».

Впрочем, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил корреспонденту «URA.RU», что с точки зрения закона придраться не к чему. «Наверное, Навальный будет обращаться в Европейский суд. Однако если там не будет политической составляющей, то перспектив у него нет и там», — заверил собеседник агентства.

Юрист, специалист-конфликтолог Олег Иванов, напомнил «URA.RU», что этот же самый приговор ЕСПЧ уже отменил в прошлом году. «Однако здесь все упирается в сроки. В первый раз у защиты Навального процесс рассмотрения дела в ЕСПЧ занял 2,5 года», — сказал Иванов.

Он также не исключил, что Навальный обратиться в Конституционный суд РФ с иском о признании нормы закона, согласно которой не имеют права быть избранными граждане РФ, осужденные на лишение свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, не соответствующей Конституции России.

«Однако шансы на удовлетворение судом такого иска довольно низкие. Кроме того, рассмотрение Конституционным судом этого дела может существенно затянуться. По всей видимости, соответствующее судебное решение будет вынесено уже после президентских выборов 2018 года. Поэтому я бы оценил шансы Навального принять участие в президентских выборах как очень низкие», — резюмировал юрист.