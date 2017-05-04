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04 мая 2017
Главные новости Москвы
15:10  04 мая 2017 0

Супруг Елизаветы II объявил об уходе на пенсию

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Герцог Эдинбургский Филипп отказывается от исполнения королевских обязанностейФото: depositphotos.com © URA.RU

Муж Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп с осени этого года прекратит исполнять свои королевские обязанности. Это решение принял сам 95-летний принц, после чего был поддержан супругой.

До августа принц Филипп будет исполнять свои обязанности по установленному графику, однако новых приглашений принимать не будет, посещая лишь определенные публичные мероприятия, пишет «Газета.ру».

На сегодняшний день герцог является главой или членом более 780 различных организаций, с которыми продолжит поддерживать связь, но активную совместную деятельность вести не будет. При этом королева Великобритании Елизавета II продолжит работать, исполняя все свои служебные обязанности при поддержке королевской семьи, информирует RT.

Британские журналисты издания The Sun изначально ошибочно трактовали сообщение из Букингемского дворца, написав о смерти герцога, после чего пользователи социальных сетей предположили, что материал был заготовлен в издании заранее, пишет портал «Дни.ру».

Напомним, что в июне 2017 года супругу Елизаветы II исполняется 96 лет.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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