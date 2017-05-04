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04 мая 2017
Главные новости Москвы
16:50  04 мая 2017 0

Лавров пошутил про победу Финляндии

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Журналисты насмешили главу МИДаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с участием своего финского коллеги Тимо Сойни пошутил над журналистами изданий Финляндии, которые задали больше вопросов, чем представители российских СМИ.

«Судя по тому, что вопрос был объявлен как последний, исхожу из того, что Финляндия победила со счетом 2:1», — приводит слова Лаврова агенство Nation News.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года, в котором примут участие обе страны, пройдет в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая этого года.

Лев Истомин
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