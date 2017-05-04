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04 мая 2017
03 мая 2017
17:56  04 мая 2017 2

В полиции Югры прокомментировали аварию с участием пьяного сына экс-главы ГИБДД

Сергей Алгазин покинул пост главы УГИБДД Югры в 2013 годуФото: "URA.RU"

В полиции ХМАО-Югры прокомментировали ДТП, в котором, по данным источников агентства, мог участвовать пьяный сын экс-главы регионального ГИБДД Сергея Алгазина. По официальной версии, родственник высокопоставленного силовика действительно стал участником аварии в Сургуте. Стороны договорились на месте, и факт ДТП был оформлен по Европротоколу, сообщила «URA.RU» в четверг, 4 мая, начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

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Сын высокопоставленного силовика попался пьяным за рулем

«Факт ДТП с участием сына бывшего начальника ГИБДД имел место быть, был оформлен по Европротоколу. На место происшествия прибыл наряд ГИБДД. Ввиду того, что водители уже договорились и претензий к друг другу не имеют, сотрудники ГИБДД уехали. По данному ДТП проводилась еще одна проверка по линии ОСБ [отдел собственной безопасности]. Были проверены действия сотрудников, каких-либо нарушений не выявлено», — комментирует собеседница агентства.

Находились ли участники аварии в состоянии алкогольного опьянения, в полиции не уточняют.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Маяковского, напротив дома №16 в Сургуте. Свидетелем ДТП стал сотрудник ГИБДД, случайно проезжавший рядом с местом аварии. Остановившись, он заметил признаки алкогольного опьянения у одного из водителей, вызвал отряд ДПС и, передав водителя коллегам, покинул место происшествия. Впоследствии выяснилось, что задержанный избежал ответственности. По версии инсайдеров агентства в правоохранительных органах, нетрезвым водителем являлся Сергей Алгазин-младший.

Сын бывшего руководителя окружной Госавтоинспекции заявил в четверг «URA.RU», что не понимает, о чем идет речь. «Не попадал я ни в какие ДТП», — утверждает он.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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