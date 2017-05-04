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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
15:01  04 мая 2017 2

Источник: в Югре сын высокопоставленного силовика попался пьяным за рулем

Сын экс-главы УГИБДД Югры был задержан за пьяную ездуФото: личная страница Сергея Алгазина в социальной сети "ВКонтакте"

Сын высокопоставленного силовика из ХМАО мог уйти от наказания за езду в нетрезвом виде. Как сообщает в четверг, 4 мая, источник «URA.RU» в полиции региона, родственник бывшего начальника ГИБДД по ХМАО-Югре Сергея Алгазина в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП.

«Выяснилось, что водителем, находившемся в состоянии опьянения, был Сергей Сергеевич Алгазин — сын бывшего начальника регионального управления ГИБДД. Административный материал на месте ДТП оформлен не был, освидетельствование на состояние опьянения не проводилось, хотя для этого были все основания», — сообщает собеседник агентства.

Инцидент произошел на улице Маяковского, напротив дома №16 Сургуте. Свидетелем ДТП стал сотрудник ГИБДД, случайно проезжавший рядом с местом аварии. Остановившись, он заметил признаки алкогольного опьянения у одного из водителей, вызвал отряд ДПС и, передав водителя коллегам, покинул место происшествия. Впоследствии выяснилось, что задержанный избежал ответственности.

На момент выхода материала получить комментарий УМВД не удалось. Начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина сообщила, что нужно поднять полицейский архив, пообещав прокомментировать ситуацию позднее.

Сам Сергей Алгазин (сын) заявил «URA.RU», что не понимает, о чем идет речь.

Алгазин-старший покинул органы внутренних дел Югры в феврале 2013 года на фоне коррупционного скандала в его ведомстве.

Игорь Волосин
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